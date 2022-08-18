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Дубникова не включат в сделку по обмену заключенными между США и РФ

Адвокат: россиянина Дубникова не включат в сделку по обмену заключенными между США и РФ
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Фото: vk.com/Денис Дубников
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Россиянин Денис Дубников, экстрадированный в США по делу об отмывании денег, не будет включен в какую-либо сделку по обмену заключенными с РФ. Об этом в четверг, 18 августа, заявила «РИА Новости» представляющая интересы россиянина юридическая фирма Angeli Law Group.

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«Он не является частью (какой-либо сделки. — Ред.) по обмену заключенными», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Дубников сейчас находится в центре содержания под стражей, но ночью будет освобожден до вынесения приговора.

«В настоящее время он находится под стражей, однако ночью его освободят», — сказал представитель учреждения.

Ранее в этот день «РИА Новости» писало, что Дубников находится в центре содержания под стражей округа Малтнома в штате Орегон.

По информации представителя центра, до следующих судебных слушаний он останется под стражей без права освобождения под залог.

17 августа американский минюст сообщил об экстрадиции Дубникова в Соединенные Штаты, где ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Отмечалось, что суд присяжных по делу Дубникова начнется 4 октября. Сам россиянин свою вину отрицает.

Сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников был задержан в Амстердаме по требованию США 13 ноября прошлого года. Его обвинили в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников.

Как сообщал адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан. Юрист отмечал, что Дубников не намерен признавать вину. Защита Дубникова будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

По информации CNN, дело Дубникова является частью продолжающейся кампании правоохранительных органов США и Европы против восточноевропейских и российских банд, вымогавших у бизнеса миллионы долларов.

Между тем пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер 5 августа заявила, что обмен заключенными с Россией является приоритетной задачей для страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что РФ готова обсуждать с США обмен заключенными, но в рамках того канала, который был ранее согласован президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. По его словам, «кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность».

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