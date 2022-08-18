Минобороны показало встречу семейной пары офицеров в зоне спецоперации

Минобороны России 18 августа опубликовало кадры встречи семейной пары офицеров Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Заместитель командира батальона Евгений с первых дней спецоперации ремонтирует военную технику соединения. Дежурный радист Екатерина в это время находилась в пункте постоянной дислокации, так как не могла оставить детей.

Когда начались летние каникулы, дети уехали к бабушке, поэтому военнослужащая обратилась к командованию с просьбой направить ее в зону СВО.

«Он не предупредил, приехал внезапно, сюрпризом. Радость и гордость за него, приехал настоящий боевой офицер уже. Я его не видела месяц до этого, конечно, соскучились друг по другу», — сказала она.

В оборонном ведомстве отметили, что желание супружеской пары качественно выполнять стоящие задачи на передовой не осталось незамеченным. В скором времени они будут представлены к государственным наградам.

Ранее, 6 августа, Минобороны России опубликовало кадры проведения телемоста между военнослужащими мотострелкового соединения ЦВО, участвующими в спецоперации по защите Донбасса (СВО), и их родными и близкими в городе Юрга в Кемеровской области.

До этого, 3 августа, сообщалось, что телемост между военнослужащими и их родными провели в поселке Тоцкое в Оренбургской области.

Спецоперация РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины.

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