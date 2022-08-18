Волонтеры раздали гумпомощь жителям поселка Акимовка под Мелитополем

Волонтеры общественного штаба «Мы вместе с Россией» раздали гуманитарную помощь жителям поселка Акимовка Мелитопольского района. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте событий.

По словам волонтеров, жители регулярно оставляют заявки в центре, кто-то просит помочь продуктами, техникой, кто-то — медикаментами и вещами первой необходимости. Помощь оказывается адресно, уточнили в штабе.

К тем, кому трудно прийти за гумпомощью самостоятельно, волонтеры приходят домой. Так, Ольга Захарцова оставила заявку на тонометр, буквально на следующий день необходимый прибор принесли к ней домой.

«Сейчас лишь бы выжить, голодные сидим. На сегодняшний день у меня почти не осталось подсолнечного масла, нет сладкого, сахара», — поделилась женщина.

Жительница поселка добавила, что в таких условиях помощь волонтеров трудно переоценить.

Также люди обращаются за помощью в получении документов и поиском работы.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что в ДНР и ЛНР, Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области доставили 428 т гуманитарной помощи. Российские военные в тот день провели пять гуманитарных акций.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта 2022 года доставлено 54 780,8 т гуманитарной помощи, проведено 1443 гумакции.

До этого, 12 августа, военные ВС РФ доставили гуманитарную помощь в город Лисичанск ЛНР. Солдаты России доставили пакеты с гуманитарным грузом в Свято-Николаевский храм Лисичанска.

10 августа стало известно, что в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе прогремел взрыв. Инцидент произошел ночью, пострадавших не было. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов высказал предположение, что самодельное взрывное устройство установили в центре для того, чтобы сорвать оказание помощи людям.

Приазовская часть Запорожья была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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