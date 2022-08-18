Генпрокуратура обнаружила сложности с социальной газификацией в 18 регионах РФ

В 18 регионах России в течение последних полутора лет для утверждения или актуализации программ газификации потребовалось вмешательство прокуратуры, выяснили «Известия».

«Вопросы проведения мероприятий социальной газификации находятся на особом контроле Генпрокуратуры, — отметили в ведомстве. — Прокурорами на местах проводятся системные проверки соблюдения законодательства на данном направлении, по итогам которых выявлялись нарушения законов».

К примеру, в Севастополе лишь по требованию прокуратуры удалось добавить в региональную программу газификации 18 тыс. объектов и увеличить ее финансирование на 2 млрд рублей.

В городе Цивильск в Чувашии местная прокуратура настояла на заключении и исполнении контракта на строительство газораспределительных сетей, и в результате газ подвели к 164 земельным участкам многодетных семей.

Также по требованию прокуроров газораспределительные компании построили и отремонтировали магистрали во Владимирской, Кировской, Самарской областях и ряде других регионов.

В Воронеже, Ульяновске и той же Самаре в программах газификации появились четкие целевые показатели, связанные со строительством сетей и переводом котельных на природный газ, источниками финансирования этих работ, и планы-графики догазификации жилья.

В России с 2021 года реализуется программа социальной газификации. Ее цель — повысить доступность газа для жителей регионов России с 71% (показатель 2020 года) до 82,9% в 2030 году. А в ранее газифицированных регионах возможность подвести газ к границе своего земельного участка должна появиться у всех граждан уже к концу 2022 года.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оценка за подведение: сложности с газификацией обнаружили в каждом пятом регионе