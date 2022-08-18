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БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав группировки Северного флота

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Российская группировка в районе Северного морского пути в ближайшее время будет усилена, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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В ее состав войдет большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» проекта 1155. Он считается одним из самых эффективных средств поиска и уничтожения подводных лодок. Кроме того, это очень большой корабль, по размерам сопоставимый с крейсерами.

«Левченко» долгое время находился в ремонте. Он стал на стоянку в Североморске в 2014 году. Перед этим корабль вернулся из дальнего похода в Средиземное море. Тогда БПК действовал у берегов Сирии вместе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Но сейчас корабль восстанавливается, рассказали собеседники «Известий». До конца года он выйдет на испытания и проведет несколько учений в зоне Севморпути, уточнили источники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В большое плавание: «Адмирал Левченко» защитит Севморпуть

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