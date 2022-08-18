МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны РФ 18 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

В оборонном ведомстве рассказали о наводчике орудия минометной батареи второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР), гвардии рядовом Иване Сидорове, который до начала спецоперации работал в сфере электроэнергетики на одном из предприятий Луганска. Однако он обучился новой военной специальности и стал наводчиком 152-миллиметровой буксируемой пушки-гаубицы Д-20.

Командиры рассказали, что с первых дней службы он зарекомендовал себя как хороший специалист, исполнительный военнослужащий и надежный товарищ. Отмечается, что Сидоров за время проведения спецоперации принял участие в освобождении десятков населенных пунктов Донбасса.

В МО подчеркнули, что артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, поддерживая наступающие союзные силы, точно бьют по укрепленным огневым позициям врага, жгут бронетехнику и уничтожают живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в Минобороны рассказали о смелых и решительных действиях сержанта Руслана Волченкова, который в составе батальонно-тактической группы российских десантников выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Во время продвижения по населенному пункту он обнаружил замаскированную позицию националистов.

Военнослужащий оценил ситуацию и внезапно открыл огонь по превосходящей силе противника. В ходе скоротечного боя Волченков лично уничтожил восемь националистов. Оставшиеся в живых националисты покинули позиции и отступили. В результате населенный пункт был освобожден.

Кроме того, в ведомстве рассказали о заместителе командира роты, старшем лейтенанте Василии Тяпкине. Отмечается, что в ходе освобождения одного из населенных пунктов он обнаружил группу противника на заранее подготовленных позициях.

Военнослужащий мгновенно оценил ситуацию и принял решение застать противника врасплох и атаковать. Действия Тяпкина привели к тому, что бойцы ВСУ отступили с занятых позиций, потеряв значительную часть живой силы. Старший лейтенант лично уничтожил четырех националистов.

Несмотря на то что военнослужащий получил ранение в ходе боя, он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить подразделением до полного выполнения задачи.

Накануне сообщалось, что российские артиллеристы, работающие на харьковском направлении, подавили огонь самоходной артустановки Caesar, поставленной Киеву из Франции.

В этот же день официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в Соледаре в момент доукомплектования 10-й украинской бригады на добровольной основе свои позиции оставили свыше трети мобилизованных солдат ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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