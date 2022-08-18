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США подтвердили переговоры с Турцией о поставках истребителей F-16
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США подтвердили переговоры с Турцией о поставках истребителей F-16

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Фото: TASS/ZUMA Wire
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Госдеп подтвердил проведение американо-турецких переговоров, относящихся к запросу Анкары на поставки американских истребителей F-16. Об этом в четверг, 18 августа, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Встречи идут. По запросу Турции о материально-техническом обслуживании F-16. Турецкая делегация прибыла в Соединенные Штаты на связанные с этим обсуждения», — сказал Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Прайс заявил, что Госдеп не дает публичных комментариев относительно предполагаемых военных поставок и не подтверждает их, пока о них официально не уведомлен конгресс США.

Дипломат предложил прояснять дальнейшие намерения правительства Турции в сфере военно-технического сотрудничества с США у Анкары.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что Турция хочет ускорить процесс закупки у США истребителей F-16 и требует от Пентагона представить вопрос конгрессу.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс 7 июля сообщил, что Вашингтон готов обсуждать с конгрессом вопрос продажи истребителей F-16 Турции. Американский президент Джо Байден 30 июня заявил, что данная сделка не является платой за то, что турецкая сторона сняла свои возражения против вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.

В начале июня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что переговоры с США по поставкам республике американских истребителей F-16 прошли в положительном ключе.

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