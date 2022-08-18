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Около 11 человек пострадали в ДТП с туристическим поездом на Мальорке
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Около 11 человек пострадали в ДТП с туристическим поездом на Мальорке

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Фото: соцсети
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По меньшей мере 11 человек пострадали на испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова) в результате инцидента с туристическим поездом. Об этом в среду, 17 августа, сообщила в Twitter региональная служба медицинской помощи.

В сообщении говорится, что в аварии пострадали четверо несовершеннолетних детей и семеро взрослых.

Как передает газета Pais, небольшой состав, перевозивший туристов, перевернулся. Причины случившегося пока не уточняются.

Ранее, 6 августа, три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. Автобус врезался в припаркованную машину, после чего отлетел в дерево. На месте погибли три человека, пострадали девять пассажиров.

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