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В Госдепе признали обязанность США выдавать визы участникам сессий ООН

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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США осознают свою особую обязанность по выдаче американских виз участникам сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом в среду, 17 августа, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Когда дело касается [Организации] Объединенных Наций, на нас, как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность оказания содействия в организации поездок тех [лиц], которые принимают участие в деятельности ООН», — сказал Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Прайс заявил, что США готовы выдать въездные визы главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову и членам его делегации.

При этом руководитель пресс-службы Госдепа отказался комментировать высказывание посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в эфире телеканала «Россия 24» о его намерении посетить в четверг, 18 августа, Госдепартамент США, чтобы обсудить выдачи виз Лаврову и всем членам российской делегации для участия в работе ГА ООН.

8 августа Владимир Путин подписал указ, который гласит, что Лавров возглавит делегацию России на 77-й сессии ГА ООН. В тот же день Дмитрий Песков заявил, что президент России не поедет на Генассамблею ООН. Кроме того, его выступление по видеосвязи также не предполагается. Последний раз российский лидер выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

Лавров, отвечая на вопрос «Известий» 5 августа, заявил, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Он подчеркнул, что странам Запада «не дано это решать». Дипломат уточнил, что у США, как у страны-хозяйки штаб-квартиры, перед всеми членами ООН есть юридические обязательства предоставлять всем возможность нормально участвовать в работе любых органов организации. По его словам, создавая проблему с выдачей виз россиянам, в том числе дипломатам, США нарушают свои обязательства.

Как стало известно 20 июля, в 2022 году неделя высокого уровня ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Лавров выступит 24 сентября.

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