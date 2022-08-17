WSJ сочла слабостью обсуждение в ЕС запрета выдавать визы россиянам

Обсуждаемая в Европе инициатива о запрете выдачи виз россиянам обнажило слабость стран Евросоюза (ЕС) перед Москвой. Соответствующее мнение высказал журналист Уильям Наттрас в статье для американского издания The Wall Street Journal.

По его словам, европейские лидеры таким образом хотят сохранить видимость эффективности антироссийского санкционного режима, в то время как осознают свою неспособность преодолеть энергетический кризис.

«Чтобы сохранить санкции, руководство Евросоюза готово пойти на дешевые пиар-акции против президента [России Владимира] Путина. Запрет на выдачу виз россиянам противоречит западным принципам свободы и толерантности», — отметил он.

Автор статьи подчеркнул, что подобное предложение показало слабость европейский стран.

О том, что россиянам необходимо прекратить выдавать визы для въезда в Евросоюз, заявляла ранее, 9 августа, глава правительства Эстонии Кая Каллас. По ее мнению, посещение стран Европы — это не право человека, а лишь привилегия.

17 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика планирует запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах. Базовый договор Евросоюза (ЕС) позволяет государствам — членам объединения блокировать въезд россиян, уточнил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский установление подобных ограничений для граждан РФ, как запрет на выдачу виз, якобы может стать единственной возможностью повлиять на политику страны.

По мнению журналиста Newsweek Энтони Константини, запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, может стать бесполезной санкцией, которую хотят ввести назло, просто для того, чтобы поддержать Украину.

До этого, 26 июля, директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Он отметил, что ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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