МИД Китая высмеял представления США о своих действиях на международной арене

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь 16 августа опубликовал пост в Twitter, в котором высмеял представления властей США об их действиях.

На иллюстрации показано, как видят свои действия на международной арене США и остальные страны.

Так, на фотографии изображены несколько конфликтов, в которых принимала участие американская сторона. В их числе ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, военная кампания в Пакистане, Вьетнамская и Корейская войны, вторжение в Ирак и Афганистан.

При этом указывается, что в Вашингтоне думает, что поступали как супергерой, спасающий мир. Однако задействованные в конфликте нации видят лишь разрушения.

«Каждому нужно иметь четкое понимание, кто он есть на самом деле», — написал Лицзянь.

Это не первый раз, когда в китайском министерстве иронично критикуют США в соцсетях. 8 августа Лицзянь опубликовал в своем аккаунте в Twitter картинку с надписью «демократия или демосумасшествие (от слов democracy и crazy. — Ред.)». На иллюстрации изображены три военных конфликта с участием американских военных, в которых Вашингтон использовал демократию как повод для применения своих вооруженных сил.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах, а войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.