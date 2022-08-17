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Задержанные наводчики из Энергодара рассказали о своих мотивах

ВГА: задержанные наводчики из Энергодара думали, что «обойдется»
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Задержанные в Энергодаре наводчики при задержании заявили, что «думали, обойдется». Об этом в среду, 17 августа, сообщил член главного совета администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Они могут воплотить ужасную историю на атомной станции»
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Он подчеркнул, что задержанные были местными жителями и работали на Запорожской АЭС, однако это не помешало им наводить удары по территории города и атомной электростанции.

«При задержании они начали блеять, вести себя как школьники провинившиеся: «я не я», «я думал, что обойдется», «я ни при чем». Естественно, сейчас ими занимаются следственные органы», — сказал Рогов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день сообщалось, что двое наводчиков артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ) задержаны в Энергодаре. Отмечается, что они передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой». Обоим грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Также в среду Рогов заявил, что руководство ООН фактически не реагирует на обращения об обстрелах АЭС со стороны украинских националистов.

До этого, 15 августа, стало известно, что украинские войска нанесли около 25 ударов тяжелой артиллерией по Энергодару и району АЭС. Уточнялось, что удары наносятся с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, а также с территории Днепропетровской области, населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых ВСУ.

Кроме того, власти региона отмечали, что со стороны Украины возможны провокации. В регионе сохраняется высокий уровень опасности.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках специальной военной операции (СВО). Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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