Подрядчика на ремонт улицы Коммунальной определили в Пскове

В Пскове определили подрядную организацию, которая займется ремонтом улицы Коммунальной. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на документацию, опубликованную на портале госзакупок.

Подрядчиком выбрана фирма ООО «ДАФ» из Ленинградской области. Рабочие должны привести в порядок отрезок Коммунальной от улицы Юбилейной до Балтийской, в том числе и дороги-дублеры.

Заказчиком работ выступает управление горхозяйства. На них выделили 148 млн рублей.

Ремонт улицы Коммунальной входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить работы и сдать объект планируется до 20 сентября 2023 года.