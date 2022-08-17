Новую школу возведут в труднодоступной деревне в Тюменской области

В Тобольском районе Тюменской области планируют возвести новую школу в труднодоступной деревне Овсянникова. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на документацию, размещенную на портал госзакупок.

Начать строительство подрядчик должен уже в сентябре этого года, а завершить к февралю 2024-го. Максимальная стоимость контракта с ним составит 376,7 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Согласно проекту, школа рассчитана на 60 учеников. Само здание будет двухэтажным, его площадь составит 3,3 тыс. кв. м.

Школу возведут на региональной программе замены ветхих деревянных школ. Сейчас дети из деревни Овсянникова учатся в одноэтажной старой постройке.