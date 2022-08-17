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Проект по поддержке людей с ментальными нарушениями запустили в Татарстане

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Татарстане стартовала реализация проекта по поддержке людей с нарушениями психического развития «Сопровождаемое проживание». Об этом исполнительный директор центра социальной адаптации «Благодарю» Гульнара Галиахметова рассказала на круглом столе в Общественной палате республики.

«Мы начали реализовывать в Татарстане первый проект. Он связан с сопровождаемым проживанием людей с ментальными нарушениями. Это не учебно-тренировочное проживание, а новый подход, альтернатива психоневрологическим интернатам», — цитирует Галиахметову ИА «Татар-информ».

По ее словам, проект разделен на несколько этапов, пока что реализуется первый из них. Специальное помещение предоставил исполком Казани, оно располагается в Советском районе города. Сейчас специалисты на средства благотворителей перестраивают его под квартиру.

Предполагается, что первые воспитанники заедут в квартиру в конце сентября 2022 года. Группа будет состоять из шести выпускников дома-интерната для детей с психическими отклонениями. Все они старше 18 лет.

Второй этап запланирован на 2022–2023 годы и развернется в Кайбицком районе республики. Местные власти готовы предоставить в аренду на 49 лет земельный участок, на котором планируется построить дом, а Кайбицкий рыбхоз поможет взять на работу людей с инвалидностью помощниками рыбоводов. Для тех, кто не сможет устроиться, специалисты хотят создать мастерские по выращиванию овощей, содержанию птицы.

На третьем этапе, который реализуют в 2023–2024 годах, проект планируется распространить на другие районы Татарстана.

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