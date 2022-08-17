ВСУ заминировали мост в Сумской области с целью дискредитировать ВС РФ

Украинские боевики заминировали мост через реку Псел в Сумской области Украины с целью его последующего подрыва и дискредитации Вооруженных сил России. Об этом в среду, 17 августа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно известно, что вблизи населенного пункта Старое село Сумской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Псел и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) ВС РФ и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В начале июля Мизинцев сообщал, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже готовили провокацию с подрывом мостов в Сумской области. Тогда планировалось взорвать мост через реку Крыгу по отработанному сценарию — с обвинением российских военных в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры и широким освещением этого события в украинских и западных СМИ.

По словам Мизинцева, подобные действия со стороны Украины демонстрируют безразличие к гражданскому населению и пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

25 июля «Известия» показали процесс задержания российскими спецслужбами членов агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины. Члены сети обеспечивали диверсионную деятельность украинских неонацистов и готовили террористические акты в Херсонской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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