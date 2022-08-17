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США обвинили Китай в подрыве стабильности в Тайваньском проливе
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США обвинили Китай в подрыве стабильности в Тайваньском проливе

Госдеп США: действия КНР подорвали статус-кво вокруг Тайваня
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Шаги КНР подорвали статус-кво вокруг Тайваня и угрожают стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в среду, 17 августа, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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И кто следующий в очереди на посещение острова

«Действия КНР помимо того, что они несут дополнительные риски, подорвали статус-кво, фундамент мира и стабильности в Тайваньском проливе. И то, что мы в настоящее время наблюдаем, является лишь начальными стадиями активизации данных усилий», — сказал Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Таким образом он прокомментировал действия китайского правительства, последовавшие в ответ на визит спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайбэй, которая приехала на остров для поддержки демократии Тайваня.

Накануне Китай внес семь чиновников Тайваня в перечень сторонников независимости острова. Санкции коснулись членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, представителя Тайваня в США Сяо Мэйцинь, заместителя спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичана, который принимал спикера палаты представителей США, и других.

Ранее, 3 августа, стало известно, что Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване за очернение Китая и поддержку сепаратизма. Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития. Отмечается, что китайским компаниям запрещено сотрудничать с теми, кто делал пожертвования в эти фонды.

В этот же день министерство коммерции КНР сообщило, что Китай остановил поставки природного песка на Тайвань.

Помимо этого, в Китае запретили продажу продуктов питания более 100 брендов из Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров.

Отношения США и Китая усугубились после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. Пекин расценил этот шаг как нарушение суверенитета Китая. В ответ было принято решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.

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