Движение по улице 30 лет Победы в Тюмени возобновят в конце августа

В Тюмени перенесли на конец августа открытие движение по улице 30 лет Победы. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет об отрезке улицы от дома № 44 до дома № 62 вдоль бульвара имени Николая Чукмалдина. Изначально возобновить по нему проезд планировалось 15 августа, однако в связи с затянувшимся ремонтом теплосетей сроки открытия перенесли.

Как уточняет портал «Наш город», движение возобновят 29 августа. До тех пор водителей просят выбирать другие маршруты.

В середине июля сообщалось, что в Тюмени планируют построить дополнительный выезд из Тюменской Слободы на объездную дорогу. Сейчас выехать на объездную в этом районе можно только с улицы Губернской. Новый выезд позволит разгрузить магистрали в Тюменской Слободе.