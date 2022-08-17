Легковушка сбила мужчину на переходе на псковской трассе

В Великолукском районе Псковской области легковой автомобиль наехал на мужчину, который переходил дорогу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении ГИБДД.

Авария произошла 17 августа на 676-м км автодороги Устюжна – Великие Луки – Невель. По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ-2108 допустил наезд на 30-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина-пешеход получил различные травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

16 августа в Холмске (Сахалинская область) водитель «УАЗа»-«буханка» сбил на остановке пожилую женщину. По предварительной информации, 60-летний автомобилист двигался задним ходом и не убедился в безопасности маневра.