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Украинские войска открыли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области

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Вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь по району Энергодара. Об этом 17 августа военно-гражданская администрация (ВГА) города сообщила в Telegram.

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Жителям рекомендовали переместиться в безопасное место.

«Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры уточняется», — говорится в сообщении.

В этот же день член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинские войска снова обстреляли территорию, где находится Запорожской АЭС. Зафиксировано не менее шести «прилетов». При этом, по его словам, попаданий по самой станции не было и она продолжает работать в штатном режиме.

15 августа в распоряжении «Известий» появилось видео момента атаки Энергодара.

На кадрах видно падение снаряда, а также взрыв недалеко от парка. Образовавшийся дым достиг верхних этажей многоэтажного здания.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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