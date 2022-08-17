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Военкор «Известий» показал прорванную линию обороны ВСУ под Угледаром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Семен Еремин 17 августа показал прорванную первую линию обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Укрепрайон был отбит у украинских военных три дня назад.

Пункт поражения: союзные силы взломали оборону ВСУ под Угледаром
Теперь перед киевским командованием стоит непростой выбор

«Много точек огневых было. Вынесены на круговую оборону. То есть они ждали нас откуда угодно. Первая линия обороны — самая укрепленная, с нормальными постройками. Там дальше уже проще было», — рассказал один из военнослужащих союзных сил.

ВСУ продолжают вести огонь по позициям, которые им пришлось оставить.

Ранее, 15 августа, военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что в новых условиях киевское командование будет вынуждено принимать решение — перебрасывать подкрепления под Угледар, где у ДНР наметился успех, или же использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта.

При тяжелых потерях, которые ВСУ несет каждый день, это трудный выбор — он грозит потерей пригородов Донецка. Но сдавать Угледар без ожесточенного сопротивления там все-таки не захотят. Это поставит под удар Марьинку. Увеличение количества «точек напряжения» для ВСУ — очень правильное решение, оно позволит быстрее обрушить фронт, добавил эксперт.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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