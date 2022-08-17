Военкор «Известий» показал прорванную линию обороны ВСУ под Угледаром

Корреспондент «Известий» Семен Еремин 17 августа показал прорванную первую линию обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Укрепрайон был отбит у украинских военных три дня назад.

«Много точек огневых было. Вынесены на круговую оборону. То есть они ждали нас откуда угодно. Первая линия обороны — самая укрепленная, с нормальными постройками. Там дальше уже проще было», — рассказал один из военнослужащих союзных сил.

ВСУ продолжают вести огонь по позициям, которые им пришлось оставить.

Ранее, 15 августа, военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что в новых условиях киевское командование будет вынуждено принимать решение — перебрасывать подкрепления под Угледар, где у ДНР наметился успех, или же использовать их по-прежнему для обороны и без того трещащих участков фронта.

При тяжелых потерях, которые ВСУ несет каждый день, это трудный выбор — он грозит потерей пригородов Донецка. Но сдавать Угледар без ожесточенного сопротивления там все-таки не захотят. Это поставит под удар Марьинку. Увеличение количества «точек напряжения» для ВСУ — очень правильное решение, оно позволит быстрее обрушить фронт, добавил эксперт.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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