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Суд арестовал зампреда правительства Ленинградской области Харлашкина

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Басманного суда
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Басманный суд Москвы на заседании в среду, 17 августа, принял решение о заключении под стражу заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина до 15 октября. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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Вопрос рассматривался в закрытом режиме. Таким образом, судья удовлетворила ходатайство следствия о мере пресечения. Адвокаты Харлашкина отказались от комментариев.

Ранее в этот день Харлашкину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Харлашкин до конца 2019 года работал главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, затем был гендиректором ОАО «Метрострой» с февраля по август 2020 года.

По данным следствия, в 2015 году комитетом под банковскую гарантию был заключен госконтракт с ОАО «Метрострой» на строительство объектов Красносельско-Калининской линии Санкт-Петербургского метрополитена. Функции по контролю и надзору за строительством и расходованием средств по договору осуществлял комитет, а в дальнейшем — ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Руководитель дирекции Вячеслав Урусов и Сергей Харлашкин, зная о плохом финансовом положении «Метростроя», в 2019–2020 годах разрешили ей использовать полученные по госконтракту авансовые платежи нецелевым образом — на погашение своих долгов. В результате возведение объекта было сорвано, по банковской гарантии комитету возместили более 1,4 млрд рублей.

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