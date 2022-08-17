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В Минпромторге спрогнозировали понижение цен на школьные товары

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Минпромторге России уделяют особое внимание развитию производства социально значимых товаров, к которым относятся школьные товары и принадлежности, в связи с чем в начале грядущего учебного года на них можно ожидать падение цен. Об этом сообщили в ведомстве «Известиям» 17 августа.

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«Мы находимся в постоянном контакте с профильными организациями, ассоциациями и бизнес-сообществом, а также внимательно следим за ценами на такие товары, в том числе в онлайн-сегменте. Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре», — полагают в Минпромторге.

Согласно данным Росстата, цены на школьные товары в июле 2022 года (по отношению к июлю 2021 года) изменились следующим образом: на школьные брюки рост цен составил в среднем 13%, на сорочку для мальчиков — 16%, на школьное платье из полушерстяных и смесовых тканей — 6%, на блузку для девочек — 9%, юбку — 8%, на школьный рюкзак — 10%, на набор фломастеров — 17%, учебник (учебное пособие, дидактические материалы) — 18%.

Похожие данные представил и проведенный Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) опрос крупнейших производителей и дистрибуторов школьной формы, школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров. В основном изменения цен, по информации АИДТ, касаются в основном ряда зарубежных товаров, в первую очередь из недружественных стран.

Таким образом, в настоящее время на рынке предложение продукции школьного ассортимента превышает спрос, а дефицита товара или значительного повышения стоимости не ожидается. Ассоциация компаний интернет-торговли также фиксирует традиционный сезонный рост цен, который ускорился в июне-июле ввиду сочетания нескольких факторов, в том числе удорожания материалов для изготовления одежды и обуви (повлияло на рост в пределах 8–15%, в основном из-за перестройки логистических процессов и роста валюты) и начала фазы активной подготовки к новому учебному году.

Кроме того, маркетплейсы Wildberries и «Озон» опубликовали свои исследования. Согласно данным этих онлайн-ритейлеров, базовый набор школьника, в который входят школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцелярские товары, на этих площадках за год подешевел (на 3–10%).

18 июля сообщалось, что за год средний школьный набор подорожал на 15%. Как следует из данных ресурса «Чек Индекс», с которыми ознакомились «Известия», набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей) в среднем стоил 784 рубля (+12% к 2021 году). Объем этих продаж подскочил на 61%. Средний чек при покупке дневника составил 163 рублей (+46%), хотя продажи в штуках сократились на 8%. Средний чек покупающих школьную форму составил 2,9 тыс. рублей (+8%), а объем продаж в натуральном выражении выше на 188%, чем в аналогичный период годом ранее.

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