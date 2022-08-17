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Уголовное дело заведено после нападения на врачей больницы в Балашихе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») возбуждено по факту нападения мужчины на сотрудников хирургического отделения Балашихинской областной больницы. Об этом 17 августа сообщили в подмосковной прокуратуре.

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Инцидент произошел 16 августа около 11:00 мск. Пострадали три сотрудника медучреждения.

«Трем сотрудникам хирургического отделения из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента», — указали в ведомстве.

Прокуратура Московской области контролирует ход и расследование дела.

Накануне сообщалось, что трое мужчин оштрафованы за потасовку у входа в московское метро. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России, в отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»).

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