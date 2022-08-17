Уголовное дело заведено после нападения на врачей больницы в Балашихе
Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») возбуждено по факту нападения мужчины на сотрудников хирургического отделения Балашихинской областной больницы. Об этом 17 августа сообщили в подмосковной прокуратуре.
Инцидент произошел 16 августа около 11:00 мск. Пострадали три сотрудника медучреждения.
«Трем сотрудникам хирургического отделения из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают личности участников инцидента», — указали в ведомстве.
Прокуратура Московской области контролирует ход и расследование дела.
Накануне сообщалось, что трое мужчин оштрафованы за потасовку у входа в московское метро. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России, в отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»).