Новый тротуар обустроят к школе № 74 во Владивостоке

Во Владивостоке к началу нового учебного года планируют обустроить тротуар к школе № 74. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас рабочие монтируют бортовые камни и укладывают основание будущей пешеходной зоны. Затем будут проведены работы по асфальтированию.

Обустроить тротуар планируется к 1 сентября, пишет ИА PrimaMedia.

В мэрии отмечают, что также продолжается восстановление дорог на улицах Фастовская, Суханова и других объектах. В целом локальный дорожный ремонт проводится по более чем 100 адресам, комплексно ремонтируются еще 29 улиц.

В июле сообщалось, что во Владивостоке продолжается ремонт старых и пришедших в негодность лестниц. Подрядные организации выполняют работы по заказу городской администрации. Новые марши и ограждения появятся по 16 адресам.