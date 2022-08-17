Антонов заявил об «охоте» администрации США на россиян за рубежом
США продолжает «охоту» на россиян за рубежом, высказал мнение 17 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Администрация (США) ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Посольство России в США 5 августа так же заявило, что Соединенные Штаты «охотятся» на выезжающих за границу граждан России с 2008 года. В дипломатическом представительстве уточнили, что в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около 100 россиян.
Также в посольстве отметили, что большинство из них отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений.
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