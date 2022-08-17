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Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте зампреда правительства Ленобласти

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте зампреда правительства Ленобласти Харлашкина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 17 августа.

Следствие просит арестовать Харлашкина до 15 октября.

Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство защиты. Следователь также поддержал защитников, добавив, что закрытый процесс поможет сохранить данные предварительного следствия.

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Харлашкина задержали в ночь на среду. По месту его жительства проведены обыски.

Претензии к чиновнику связаны с его работой в петербургском «Метрострое», который он возглавлял с февраля по август 2020 года. Предприятие специализируется на строительстве метро, энергетических объектов и инженерных систем. В августе 2021-го компания была признана банкротом.

Следствие установило, что в 2015 году комитетом под банковскую гарантию был заключен госконтракт на строительство объектов Красносельско-Калининской линии Санкт-Петербургского метрополитена. Функции по контролю и надзору за строительством и целевым расходованием выделенных по этому контракту денег осуществлял комитет, а в дальнейшем — ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Руководитель последней Вячеслав Урусов и Сергей Харлашкин, занимавший в тот момент пост председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, зная о плохом финансовом положении организации, в 2019–2020 годах разрешили ей использовать полученные по государственному контракту авансовые платежи нецелевым образом — на погашение своих долгов.

В результате строительство социально значимого объекта города было сорвано, по банковской гарантии комитету возместили более 1,4 млрд рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Харлашкин был назначен на пост заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу в 2020 году.

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