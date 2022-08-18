До конца года в Москве запустят новое производство дозиметров

В сентябре в столице планируется ввести в эксплуатацию здание, где будет организован непрерывный цикл производства оборудования для радиационного контроля и медицинских приборов. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Площадь здания, которое строит научно-производственное предприятие «Доза», превышает 13 тыс. кв. м. Комплекс состоит из двух корпусов — производственного (занимает территорию 10,6 тыс. кв. м) и административного. Проектом предусмотрено создание там переговорных комнат, спортзала для научных сотрудников и помещения для проведения конференций.

«Сейчас компания заканчивает отделочные работы и благоустройство территории», — отметил Овчинский.

По словам коммерческого директора предприятия Алексея Андреева, после ввода комплекса в эксплуатацию площади компании увеличатся более чем в три раза. «Количество рабочих мест многих отделов и подразделений вырастет в разы, будет произведена модернизация парка оборудования», — добавил он, указав, что переезд в новое здание «позволит существенно нарастить количество научных исследований и разработок, производственные мощности и объемы продаж».

Строительство четырехэтажного здания, расположенного на улице Академика Валиева в Зеленограде, началось в конце 2020 года.

Предприятие «Доза» — российский производитель систем радиационного контроля. Его основали сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений. Разработанное предприятием оборудование используется в атомной энергетике, промышленности, медицине, а также для мониторинга состояния окружающей среды.