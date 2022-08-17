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Бесплатная раздача воды организована на 13 станциях метро Москвы

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В московском метро на фоне жары раздают бесплатно бутылки с водой, сообщает дептранс Москвы в среду, 17 августа.

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Отмечается, что воду можно получить на 13 станциях столицы: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская».

«По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку пять станций, где с 17:00 раздаем воду: «Белорусская» (Замоскворецкой линии), «Беговая», «Динамо», «Баррикадная», «Улица 1905 года», — говорится в Telegram-канале департамента.

15 августа столичный дептранс сообщал о том, что на восьми станциях метрополитена и одной остановке организована бесплатная раздача питьевой воды из-за сильной жары. Также раздачу организовали на автостанции «Орехово».

В департаменте отметили, что ведут постоянный мониторинг температуры и при необходимости меняют список.

14 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал «сверхлетнюю» погоду в столице в начале недели. Температура воздуха превышает норму на 5–6 градусов.

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