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Арестович назвал украинцев, оскорбляющих русских, «слабыми» и «глупыми»

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Ненависть некоторых украинцев ко всем россиянам является слабостью и глупостью. Об этом заявил 17 августа советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Политик выразил мнение, что «десятки и сотни тысяч колеблющихся» якобы могли бы встать на сторону Украины.

«Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением — и самые глупые», — написал он в Telegram-канале.

Арестович отметил, что за свою слабость украинцы заплатят тысячами жизней своих близких. Он также указал, что умные люди обычно ищут союзников, а отталкивают друзей только дураки.

«Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — <специальной операцией России по защите Донбасса> на Украине. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех одним миром», — заключил он.

10 августа сообщалось, что у жителей Украины появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят западные санкции. Для этого на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) создали специальный раздел «Война&Санкции». Как считают в ведомстве, благодаря сайту каждый украинец может призвать к наложению санкций на лиц, «которые этого заслуживают».

До этого, 8 августа, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о запрете въезда гражданам России в страну на 50 лет. Данная инициатива была зарегистрирована еще в мае. За это время она набрала необходимое для рассмотрения главой государства количество голосов — более 25 тыс.

5 августа председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей Янины Соколовой. В своем выступлении она открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа, отметив необходимость их беспощадного уничтожения.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что главными критериями на вступление в Евросоюз (ЕС) стали русофобия и антироссийская присяга. Также она отметила, что процесс предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию. По ее словам, решения, которые предпринимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи. Киев проводил военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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