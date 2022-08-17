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Еще три судна с сельхозпродукцией покинули порты Украины

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Фото: REUTERS/Mehmet Emin Caliskan
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Из портов Черноморск и Одесса отправились еще три судна с сельскохозяйственной продукцией. Об этом 17 августа сообщили в мининфраструктуры Украины.

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«На их борту более 33 тыс. т агропродукции», — говорится в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

В министерстве уточнили, что в среду ожидается заход каравана под загрузкой свыше 70 тыс. т продукции.

«В ходе реализации инициативы по безопасной транспортировке агропродукции порты всего покинули 24 судна, на борту которых находилось более 600 тыс. т», — добавили в мининфраструктуры.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

26 июля в Стамбуле заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. При этом Киев сам заминировал собственные порты. Кроме того, как отметили в МИД РФ, комментируя вывоз украинского зерна, пока, по сути, ни одно судно не направилось в страны, которым грозит продовольственный кризис. Сухогрузы направляются в западные порты.

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