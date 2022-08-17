С 1 сентября туристам РФ отведут только 20% времени в финских визовых центрах

Финские визовые центры в России принимают сейчас около 1 тыс. заявлений в день. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в посольстве Финляндии в Москве. С 1 сентября будут доступны пятьсот временных интервалов в день для заявлений на визу, из которых только 20% будут отведены на туристические цели.

Отмечается, что с 1 сентября каждое заявление на визу будет обрабатываться индивидуально.

«20% из них (временных интервалов. — Ред.) будут для туристических виз и 80% [для виз] — по другим причинам. При необходимости квоты могут быть изменены для обеспечения функциональности системы и предотвращения неправомерного использования», — указали в диппредставительстве в беседе с ТАСС.

О планах сократить число выдаваемых виз россиянам в 5–10 раз по сравнению с нынешним уровнем сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто днем ранее. Он уточнил, что при выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе. Позже Хаависто пояснил, что Финляндия не планирует аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы.

В свою очередь, опрошенные «Известиями» жители центра и востока Финляндии заявили, что не видят логики в инициативе правительства по сокращению турпотока из России. Они считают, что решение больно ударит по бюджету таких городов, как Лаппеенранта, где российские путешественники составляют свыше 90% иностранного турпотока.

8 августа глава консульской службы министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер рассказал о планах ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Еще в конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о том, что прекращение выдачи Финляндией виз россиянам будет расценено как откровенно дискриминационная политическая мера.