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Минобороны КНР: китайские военные примут участие в учениях «Восток-2022» в России

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправит военных для участия в учениях «Восток-2022» в России. Об этом 17 августа заявило министерство обороны КНР.

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«В рамках ежегодного плана сотрудничества между военными Китая и России, а также консенсуса, достигнутого сторонами, НОАК в ближайшее время направит часть войск в Россию для участия в учениях «Восток-2022», — говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что в учениях также будут участвовать военные из Белоруссии, Таджикистана, Монголии, Индии и других стран. Китай отправляет своих военных на учения для углубления практического и дружеского сотрудничества с военными других стран, повышения уровня стратегического взаимодействия со всеми участниками и повышения способности противостоять различным угрозам, пояснили в минобороны КНР.

Там подчеркнули, что участие китайских военных в учениях не имеет никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации.

О том, что с 30 августа по 5 сентября пройдет стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», Минобороны РФ сообщило 26 июля.

Военный историк Никита Буранов 4 августа рассказал «Известиям», что учения состоятся в Восточном военном округе, ближе к Китаю и Японии. В них задействованы 13 военных полигонов, в том числе на Курильских островах, где будет размещена пулеметно-артиллерийская дивизия. Учения будут проводиться для отработки дальних перебросок войск, в том числе сил военно-транспортной авиации, их развертывания в удаленных регионах.

По мнению эксперта, это всё происходит на фоне напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за китайско-тайваньского противостояния. Вооруженные силы РФ показывают, что держат руку на пульсе.

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