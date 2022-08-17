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Эстония закроет в Нарве проезд для грузовиков на три месяца

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Фото: Global Look Press/W. Korall
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В Эстонии с четверга, 18 августа, будет ограничен проезд для грузовиков через эстонско-российский пограничный переход в Нарве. Об этом 17 августа уведомил портал ERR, ссылаясь на местные власти.

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Сообщается, что крупногабаритный транспорт будет перенаправлен в иные пункты пропуска — Койдула и Лухамаа, со стороны РФ — Куничина Гора и Шумилкино в Псковской области.

Мера будет действительна на протяжении трех месяцев. Однако если строительные работы завершатся раньше указанного срока, привычный режим сразу же будет восстановлен, пообещали эстонские власти.

ERR уточнил, что с четверга в Нарве вступают в силу изменения в организации дорожного движения, связанные с реализацией проекта реконструкции транзитных дорог и улицы Тулевику, которая расположена на въезде в город.

12 августа сообщалось о пробке на границе Эстонии и России из 295 машин. Отмечалось, что на прохождение этой очереди требовалось 23 часа. Для тех, кто бронировал себе место в очереди на границе предварительно, ситуация немного легче — ожидание составляло 13 часов.

Ранее, 11 августа, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна приняла решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.

В тот же день МИД Эстонии перечислил категории россиян, на кого не распространятся ограничения на въезд по эстонским шенгенским визам. В ведомстве уточнили, что ограничения не коснутся работающих в республике сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, а также лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза и занимающихся международными перевозками.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала это «чушью на грани национализма» и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

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