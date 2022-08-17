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Победителя «Битвы экстрасенсов» приговорили к трем годам колонии

Победитель «Битвы экстрасенсов» Николаев приговорен к трем годам колонии за мошенничество
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Фото: vk.com
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Победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Левин (настоящая фамилия Николаев) приговорен к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом в среду, 17 августа, сообщила его адвокат Татьяна Галанцева.

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«В июне он был осужден к трем годам лишения свободы. Но мы надеемся на апелляцию», — сказала Галанцева в беседе с kp.ru.

В полицию с заявлением на мужчину обратились предприниматели из Китая, которые дали ему деньги для закупки сувенирной продукции. Победитель «Битвы экстрасенсов» обманул китайских бизнесменов более чем на 6 млн рублей, присвоив деньги себе. Однако в связи с тем, что одно юридическое лицо, которое отправляло фирме Николаева средства, ликвидировано, а другое находится в процессе ликвидации в связи со смертью гендиректора в 2018 году, сумма ущерба снизилась на 4 млн рублей.

Сам Николаев вину не признал. По его словам, он не присваивал деньги и даже не держал их в руках.

В декабре 2019 года победитель шоу был объявлен в международный розыск, два года он скрывался. Сразу после победы на шоу в январе 2022 года он был арестован.

На кастинг «Битвы экстрасенсов» Левин попал, когда уже находился в розыске. Он придумал себе другую биографию и уверял, что у него есть сверхъестественные способности. Прежде он уже был судим за мошенничество.

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