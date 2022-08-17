Рыбак зацепил удочкой ЛЭП и погиб в Тамбовской области

В Тамбовской области рыбак погиб от удара током. Удочка зацепилась за линию электропередачи, и мужчину ударило током.

Инцидент произошел 17 августа у водоема в Токаревском районе. В село Троицкий Росляй на рыбалку приехал 44-летний мужчина с супругой. Он закидывал удочку на берегу и зацепился крючком за ЛЭП. От удара током пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту случившегося СУ СКР по региону начало проверку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».