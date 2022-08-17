Диетологи перечислили помогающие понизить уровень холестерина продукты

Изменения в рационе питания могут понизить уровень общего холестерина на 25%. Об этом сообщил портал Poradnikzdrowie.pl со ссылкой на специалистов Национального центра диетологического образования.

Для снижения уровня холестерина эксперты посоветовали добавить в меню овсяные хлопья, богатые клетчаткой, а также бобовые. По словам специалистов, бобы не содержат много калорий, но дают чувство сытости, что позволяет сбросить лишний вес и избавиться от ненужного жира.

Также рекомендуется включить в рацион орехи и жирную рыбу, которая является источником омега-3. Рыба способна снизить уровень триглицеридов и благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов.

«Для снижения уровня холестерина следует в первую очередь ограничить потребление жирного мяса и продуктов из него, а также жирных сыров», — подчеркнули эксперты.

Следование данным советам не исключает необходимости консультации специалиста.

21 июля врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что употребление авокадо способствует разжижению крови и полезно людям, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Также выведению холестерина из организма способствует чеснок, так как в нем содержится аллицин. Кроме того, экстракт чеснока помогает предотвращать образование сгустков крови.