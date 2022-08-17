Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о более чем 35 тыс. случаев оспы обезьян в 92 странах
Туризм
Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами других стран
Экономика
FT сообщила о возобновлении европейскими банками торговли облигациями РФ
Общество
В Санкт-Петербурге полиция задержала похитителя акантозавра из зоопарка
Мир
Посол США в Китае и МИД КНР поспорили о климате в Twitter
Мир
Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов
Мир
Интернет появится на горе Килиманджаро в октябре
Мир
Джоли подала в суд на ФБР после закрытия дела против Питта
Мир
Постпред РФ указал на отправку судов с зерном Украины в обход голодающих стран
Мир
Великобритания призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР
Экономика
Правительство одобрило постановление о льготных кредитах для предприятий АПК
Экономика
Немецкий концерн Henkel продаст свой завод под Челябинском

Диетологи перечислили помогающие понизить уровень холестерина продукты

Эксперты перечислили четыре продукта, которые помогают понизить уровень холестерина
0
Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменения в рационе питания могут понизить уровень общего холестерина на 25%. Об этом сообщил портал Poradnikzdrowie.pl со ссылкой на специалистов Национального центра диетологического образования.

Скрытая угроза: медики рассказали о симптоме повышенного холестерина
Темные полосы под ногтями рук и ног — повод обратиться к врачу

Для снижения уровня холестерина эксперты посоветовали добавить в меню овсяные хлопья, богатые клетчаткой, а также бобовые. По словам специалистов, бобы не содержат много калорий, но дают чувство сытости, что позволяет сбросить лишний вес и избавиться от ненужного жира.

Также рекомендуется включить в рацион орехи и жирную рыбу, которая является источником омега-3. Рыба способна снизить уровень триглицеридов и благотворно влияет на состояние кровеносных сосудов.

«Для снижения уровня холестерина следует в первую очередь ограничить потребление жирного мяса и продуктов из него, а также жирных сыров», — подчеркнули эксперты.

Следование данным советам не исключает необходимости консультации специалиста.

21 июля врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что употребление авокадо способствует разжижению крови и полезно людям, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Также выведению холестерина из организма способствует чеснок, так как в нем содержится аллицин. Кроме того, экстракт чеснока помогает предотвращать образование сгустков крови.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022