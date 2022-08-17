Рязанец получил предостережение от мэрии за самовольную покраску дома

В Рязани местный житель покрасил свое здание без разрешения городской администрации и, таким образом, нарушил правила благоустройства.

Облик изменил дом, стена которого выходит на центральную улицу города, Первомайский проспект. 62INFO.ru уточняет, что основная часть фасада дома была окрашена в горчичные и терракотовые тона, а теперь внешние стены приобрели серый цвет.

В пресс-службе мэрии утверждают, что не получали проект об изменении цвета фасада. Владелец дома безо всяких согласований решил перекрасить стены, несмотря на то что цвет не соответствует установленным в городе цветовым гаммам, уточняет РИА «7 новостей». Нарушение выявили и по линии инспекции по охране объектов культурного значения.

Собственника уведомили о нарушении в письменном виде.