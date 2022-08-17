На Украине арестовано имущество производителя полуфабрикатов из РФ

Имущество одного из крупнейших российских производителей полуфабрикатов на сумму свыше $9 млн арестовано на Украине. Об этом 17 августа заявили в офисе генпрокурора страны.

«Арестованы корпоративные права российского предприятия на 350 млн грн. По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия — одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, предприятие, бенефициарным владельцем которого является гражданин России, работало с 2019 по 2021 год и якобы уклонилось от уплаты налогов на сумму более $4 млн.

Сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что на Украине арестовали свыше 40 принадлежащих российским компаниям железнодорожных вагонов, общая стоимость которых — в районе $683 тыс.

До этого, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в стране конфискованы российские активы на общую сумму порядка $765 млн. По его словам, на совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 принадлежащих России объектов.