Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Мир
Россиянин Дубников освобожден из-под стражи в США до вынесения приговора
Мир
The Telegraph предрекла потерю Западом интереса к Киеву через три месяца
Спорт
Леброн Джеймс подпишет новый контракт с «Лейкерс» почти на $100 млн
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав группировки Северного флота
Мир
МИД РФ обвинил канадские СМИ в отрицании преступлений Киева
Происшествия
Более 20 детей отравились в лагере «Юнга» во Владивостоке
Наука
В России завершили госиспытания РЛС для отслеживания малых спутников
Мир
Основатель Pink Floyd допустил тайное убийство Ассанжа в США
Общество
Генпрокуратура вскрыла хищения почти 1 млрд рублей из средств на нацпроекты
Мир
Fitch повысило долгосрочный рейтинг эмитента Украины до «CC»
Общество
Россияне активно едут в Белоруссию за товарами ушедших из РФ брендов

Психотерапевт рассказал о риске формирования зависимости от новостей

Психотерапевт Толоконин: информационное пространство может «поработить» человека и заставить забыть о своей жизни
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Современный человек находится в изобилии информации, которая зачастую несет эмоциональную стрессовую нагрузку. В результате человек может быть «порабощен» информационным пространством, стать тревожным, получить проблемы со сном. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил кандидат медицинских наук и семейный психотерапевт Артем Толоконин.

Зона поддержки: в России предлагают ввести бесплатную психологическую помощь
На первых порах воспользоваться ею смогут люди с инвалидностью, пострадавшие при ЧС, а также семьи с доходом ниже МРОТ

«Практически у каждого человека сейчас есть мобильный телефон с социальными сетями и новостными лентами с огромным количеством ненужной информации. И вы никак не можете влиять на этот огромный информационный поток, но он влияет на вас», — подчеркнул специалист.

По его словам, любая информация несет в себе эмоциональный «заряд». Произошедшие события в экономике, политике, жизни других людей, особенно трагичные и страшные новости — всё это приводит к эмоциональной перегрузке.

Если 50 лет назад человек один раз в несколько дней читал новостную газету и был целиком погружен в собственную жизнь, то современный человек погружен в информационные потоки, которые формируют лишь его представление о реальности, но не саму реальность, указал психотерапевт.

Он отметил, что регулярные экскурсы в информационное пространство приводят к зависимости от него.

«Мы начинаем тратить на чтение новостей огромное количество времени, постоянно обновляя ленту, каждый час перепроверяя биржу, читая вновь появившиеся новости, которые на 99% в настоящий момент к нам никак не относятся. Мы становимся порабощены этой информацией и начинаем жить чьей-то другой жизнью, забывая о своей», — заявил Толоконин.

Людям, которые подвержены информационному стрессу — испытывают тревогу и имеют проблемы со сном, — психотерапевт посоветовал ограничить потребление контента, установив лимит потребления внешней информации.

Кроме того, справиться с сильной информационной перегрузкой поможет информационный детокс. Для этого следует несколько недель не заходить в социальные сети, ограничить просмотр новостей, а в идеале перестать брать в руки смартфон без необходимости кому-то позвонить.

«Поверьте, мир не рухнет от того, что вы не будете знать, что и где произошло. Но вы точно станете спокойнее, обратите внимание на себя, свои интересы, цели и личное счастье», — добавил Толоконин.

В июле психолог Денис Хакимов рассказал об опасных последствиях трудоголизма. По его словам, под трудоголизмом подразумевается нездоровая, иногда даже навязчивая тяга к выполнению работы. Эксперт предупредил, что для трудоголиков труд представляет сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. У таких людей возникает сложность с оценкой своего состояния.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022