Психотерапевт рассказал о риске формирования зависимости от новостей

Современный человек находится в изобилии информации, которая зачастую несет эмоциональную стрессовую нагрузку. В результате человек может быть «порабощен» информационным пространством, стать тревожным, получить проблемы со сном. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил кандидат медицинских наук и семейный психотерапевт Артем Толоконин.

«Практически у каждого человека сейчас есть мобильный телефон с социальными сетями и новостными лентами с огромным количеством ненужной информации. И вы никак не можете влиять на этот огромный информационный поток, но он влияет на вас», — подчеркнул специалист.

По его словам, любая информация несет в себе эмоциональный «заряд». Произошедшие события в экономике, политике, жизни других людей, особенно трагичные и страшные новости — всё это приводит к эмоциональной перегрузке.

Если 50 лет назад человек один раз в несколько дней читал новостную газету и был целиком погружен в собственную жизнь, то современный человек погружен в информационные потоки, которые формируют лишь его представление о реальности, но не саму реальность, указал психотерапевт.

Он отметил, что регулярные экскурсы в информационное пространство приводят к зависимости от него.

«Мы начинаем тратить на чтение новостей огромное количество времени, постоянно обновляя ленту, каждый час перепроверяя биржу, читая вновь появившиеся новости, которые на 99% в настоящий момент к нам никак не относятся. Мы становимся порабощены этой информацией и начинаем жить чьей-то другой жизнью, забывая о своей», — заявил Толоконин.

Людям, которые подвержены информационному стрессу — испытывают тревогу и имеют проблемы со сном, — психотерапевт посоветовал ограничить потребление контента, установив лимит потребления внешней информации.

Кроме того, справиться с сильной информационной перегрузкой поможет информационный детокс. Для этого следует несколько недель не заходить в социальные сети, ограничить просмотр новостей, а в идеале перестать брать в руки смартфон без необходимости кому-то позвонить.

«Поверьте, мир не рухнет от того, что вы не будете знать, что и где произошло. Но вы точно станете спокойнее, обратите внимание на себя, свои интересы, цели и личное счастье», — добавил Толоконин.

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