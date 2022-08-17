Фирменный поезд Самара – Пенза вернут в расписание

С пятницы, 19 августа, свое ежедневное курсирование возобновит фирменный поезд сообщением Самара – Пенза. Из Самары состав будет отправляться в 18:45, а прибывать в Пензу — в 22:25. В обратном направлении он будет отправляться из Пензы в 07:03, а прибывать в Самару — в 12:34.

По пути следования предусмотрены остановки на станциях Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Новоспасск, Канадей, Ключики, Кузнецк и Чаадаевка, пишет НИА «Самара». В составе поезда будут вагоны категории купе и вагоны с местами для сидения.

Билеты уже поступили в продажу.

Ранее сообщалось, что с 5 августа начал курсировать новый скорый поезд по направлению Санкт-Петербург – Самара. Состав будет ходить через день. Поезд будет делать остановки в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани.