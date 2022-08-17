В Китае сочли действия США угрозой мировой безопасности

США пытаются восстановить мировое превосходство за счет стран Евразии, в особенности Украины. Такая политика — угроза мировой безопасности, полагает проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань.

Проректор сравнил действия США с шахматной партией, в которой они рассматривают остальные страны в качестве пешек и прикладывают все силы к евразийскому пространству, пишет «Хуаньцю шибао» 17 августа.

Вань Фань считает, что Вашингтон опирается на концепцию, придуманную в годы холодной войны, где господство в Евразии означало национальное превосходство страны. Украина при этом играла особую роль, подчеркнул проректор.

Отмечается, что сейчас США действуют хаотично, не обращая внимания на риски, которые они приносят миру. В подтверждение своей позиции Ван Фань привел слова американского ученого Джозефа Найя, который считал, что «безрассудные» действия правительства в период упадка утянут за собой мировое сообщество.

15 августа замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов в беседе с «Известиями» отметил, что США с большим энтузиазмом втаскивают себя в противостояние с Китаем, тем самым желая продемонстрировать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако, напомнил эксперт, Китай больше не готов идти на большие уступки американцам, как раньше, только ради того, чтобы создать благоприятные условия для партнерства с США.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин приняли решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.