Реклама
Прямой эфир
Мир
В ВОЗ заявили о более чем 35 тыс. случаев оспы обезьян в 92 странах
Туризм
Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами других стран
Экономика
FT сообщила о возобновлении европейскими банками торговли облигациями РФ
Общество
В Санкт-Петербурге полиция задержала похитителя акантозавра из зоопарка
Мир
Посол США в Китае и МИД КНР поспорили о климате в Twitter
Мир
Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов
Мир
Интернет появится на горе Килиманджаро в октябре
Мир
Джоли подала в суд на ФБР после закрытия дела против Питта
Мир
Постпред РФ указал на отправку судов с зерном Украины в обход голодающих стран
Мир
Великобритания призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР
Экономика
Правительство одобрило постановление о льготных кредитах для предприятий АПК
Экономика
Немецкий концерн Henkel продаст свой завод под Челябинском

В Китае сочли действия США угрозой мировой безопасности

«Хуаньцю шибао»: Америка пытается восстановить мировое превосходство за счет стран Евразии, в особенности Украины
0
Фото: Global Look Press/Dwi Anoraganingrum
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США пытаются восстановить мировое превосходство за счет стран Евразии, в особенности Украины. Такая политика — угроза мировой безопасности, полагает проректор Китайского университета иностранных дел Ван Фань.

Частый случай: зачем делегация конгресса США прибыла на Тайвань
И кто следующий в очереди на посещение острова

Проректор сравнил действия США с шахматной партией, в которой они рассматривают остальные страны в качестве пешек и прикладывают все силы к евразийскому пространству, пишет «Хуаньцю шибао» 17 августа.

Вань Фань считает, что Вашингтон опирается на концепцию, придуманную в годы холодной войны, где господство в Евразии означало национальное превосходство страны. Украина при этом играла особую роль, подчеркнул проректор.

Отмечается, что сейчас США действуют хаотично, не обращая внимания на риски, которые они приносят миру. В подтверждение своей позиции Ван Фань привел слова американского ученого Джозефа Найя, который считал, что «безрассудные» действия правительства в период упадка утянут за собой мировое сообщество.

15 августа замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов в беседе с «Известиями» отметил, что США с большим энтузиазмом втаскивают себя в противостояние с Китаем, тем самым желая продемонстрировать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако, напомнил эксперт, Китай больше не готов идти на большие уступки американцам, как раньше, только ради того, чтобы создать благоприятные условия для партнерства с США.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин приняли решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022