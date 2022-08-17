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FT сообщила о возобновлении европейскими банками торговли облигациями РФ
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FT сообщила о возобновлении европейскими банками торговли облигациями РФ

Financial Times: европейские банки вслед за американскими возобновляют торговлю облигациями РФ
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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Европейские банки вслед за американскими возобновят торговлю облигациями РФ. В том числе речь идет о банках Deutsche Bank, UBS, Barclays, сообщила 17 августа газета Financial Times.

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«Европейские банки возобновляют торги российскими облигациями, поскольку количество клиентов в США сокращается», — отмечает издание.

По информации газеты, международный рынок облигаций РФ «замер» в июне после введенного запрета американским инвесторам на приобретение российских ценных бумаг на вторичном рынке.

При этом управление по контролю за иностранными активами казначейства 22 июля открыло трехмесячное окно для банков, чтобы помочь инвесторам с российскими облигациями избавиться от них.

Ранее, 15 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские финансовые конгломераты JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corp предложили помощь в осуществлении сделок с российскими государственными и корпоративными облигациями. По информации агентства, банки заявили, что готовы выступить посредниками в трансакциях.

24 июня Bloomberg написало, что американские банки обратились в казначейство США с просьбой разрешить торговлю российскими активами. Комитет по определению кредитных деривативов попросил управление по контролю за иностранными активами американского министерства финансов временно снять запрет на покупку российских бумаг на вторичном рынке.

Страны Запада начали усиливать антироссийские санкции на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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