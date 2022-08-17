На Западе раскритиковали новое требование Украины в отношении россиян

Запрет на выдачу шенгенских виз всем гражданам России, о котором Киев настойчиво просит у западных стран, может стать бесполезной санкцией, которую хотят ввести назло, просто для того, чтобы поддержать Украину. Об этом 16 августа написал журналист Newsweek Энтони Константини.

По мнению автора, очередное своевольное желание Киева нарушит планы российских студентов на получение иностранного образования, разделит семьи, которые оказались по разные стороны границы, а туристы будут вынуждены выбирать другое направление для своих путешествий.

«То, что Украина требует этого от Запада, не удивляет: сегодня они хватаются за любую возможность в надежде, что хоть что-то сработает. Но мы не обязаны повторять за ними», — заключил автор.

Журналист указал, что подобные запреты «наивны и ошибочны» и их можно приравнять к запрету выдачи видов на жительство россиянам «из вредности» по отношению к России.

«На данном этапе запрет на выдачу визы фактически подобен забиванию гвоздя в доску, когда она уже сплющена: бессмысленно и вы, вероятно, только повредите дерево», — указал Константини.

Накануне правительство Финляндии объявило о решении ограничить число принимаемых заявлений на визы от россиян до 500 в день. В настоящее время регистрируется около 1 тыс. заявок. Как уточнил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, при выдаче виз россиянам приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить гражданам России въезд в другие страны на год для того, чтобы «увидеть результат». Зеленский добавил, что установление подобных ограничений для граждан РФ якобы может стать единственной возможностью повлиять на политику страны.

Ранее, 9 августа, Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

В тот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека. Тем не менее с 18 августа Эстония закроет границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными в Эстонии.

15 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о том, что не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам. Он отметил, что плохо представляет себе общеевропейский механизм отказа в визах всем гражданам РФ.

16 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас усомнился, что страны Евросоюза не смогут договориться о запрете выдачи шенгенских виз для россиян. По словам Анушаускаса, договоренность может стать причиной разногласий даже на стадии подготовки. Как добавил министр, путешествуя по Европе, он встречал россиян, которые чувствуют себя вполне комфортно в нынешней России. И это не иммигранты и не политические беженцы, подчеркнул он.