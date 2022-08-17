Глава регулятора Германии Мюллер: запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца

Если РФ прекратит поставки, то газовых запасов в ФРГ хватит на 2,5 месяца. Об этом заявил агентству Bloomberg президент Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в среду, 17 августа.

Он отметил, что на данный момент хранилища газа в Германии заполнены на 77%, при этом у немецких газоэнергетических компаний получилось прийти к этому показателю на две недели раньше, чем было запланировано. Но, учитывая угрозу более прохладной осени и вероятных перебоев с поставками, задача заполнить хранилища на 85% к октябрю может быть трудной, а 95% к ноябрю — совсем недоступной.

«Сейчас мы немного опережаем график по заполнению хранилища, но это не значит, что мы можем расслабиться. Напротив, это следует понимать как толчок. Давайте продолжать в том же темпе. Иначе мы сможем выполнить данный показатель только на три четверти», — приводит агентство слова Мюллера.

16 августа отмечалось, что цена газа в Европе во время торгов поднялась выше $2450 за 1 тыс. куб. м первый раз с марта текущего года.

В тот же день журналист Николаус Блом из Германии обратился к властям ФРГ с призывом запустить российский газопровод «Северный поток – 2». Он считает, что остановка газопровода наносит удар по немецкой экономике.

Ранее, 12 августа, стало известно, что у Берлина не получилось договориться с Катаром насчет поставок голубого топлива в рамках снижения энергозависимости от РФ, поскольку вместо этого вторая сторона предпочла сотрудничать с Италией.