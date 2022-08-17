Два ребенка пострадали при наезде автомобиля в Липецке

Мальчик и девочка пострадали в результате наезда автомобиля в Липецке. Дети госпитализированы.

ДТП произошло днем 16 августа в районе площади Торговой. По данным LipetskMedia, 44-летний водитель Volkswagen Polo допустил превышение скорости и совершил наезд на десятилетних мальчика и девочку. Пострадавшие доставлены в больницу.

Всего в Липецкой области за сутки зарегистрировали четыре аварии с пятью пострадавшими. На Лебедянском шоссе 42-летний водитель автомобиля Lada допустил столкновение с машиной Daewoo под управлением 28-летнего мужчины. Первому автомобилисту потребовалась помощь медиков. В Усманском районе 67-летний водитель машины «Нива» не уступил дорогу автомобилю Lada. 22-летний водитель второй машины доставлен в больницу, пишет GOROD48.

В Краснодарском крае водитель автомобиля Ford Mondeo съехал на обочину дороги Гурийская – Черниговская – Рязанская и сбил четырех пешеходов. После наезда иномарка врезалась в машину Nissan. Травмы получили три человека. Семимесячная девочка скончалась.