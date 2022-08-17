Житель Балашихи ворвался в местную больницу и избил трех врачей

В Балашихе мужчина ворвался в больницу на шоссе Энтузиастов и избил трех сотрудников хирургического отделения. Об этом рассказала 17 августа начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в отдел полиции по городскому округу Балашиха. Им оказался местный житель 1987 года рождения», — рассказала она.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Насколько серьезные травмы житель Балашихи нанес врачам и почему он это сделал, не уточняется.

В июне прошлого года мужчина, проходивший лечение в больнице Саянска, самовольно покинул отделение, за что врачебная комиссия выписала его и перевела на амбулаторное лечение. Пациент не согласился с подобным решением, полагая, что оснований для его выписки и перевода на амбулаторный этап лечения нет. Мужчина ударил врача по голове, когда тот был в своем рабочем кабинете.

9 февраля текущего года мировой суд в Саянске вынес нападавшему приговор за причинение легкого вреда здоровью врачу. Ему назначили 1 год и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.