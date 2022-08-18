Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ поразили пункт базирования иностранных наемников в Харькове
Мир
В Киеве допустили намерение Турции и ООН убедить Зеленского сдаться
Мир
Власти Энергодара сообщили о ночной атаке ВСУ на город
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Политика
В СФ заявили о понимании западными странами бессмысленности поддержки Украины
Мир
Канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время визита в Бранденбург
Туризм
В АТОР назвали новые сроки оформления финской визы для россиян
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании воздуха из-за смога в Москве
Общество
ФСБ задержала членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»
Мир
ВС России рассказали о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС
Мир
В Совбезе рассказали об отношении жителей европейских стран к России
Общество
В Рослесхозе указали на сокрытие властями реальной площади пожаров под Рязанью

Новый сезон шоу о путешествиях по России представили в Москве

В этом году выпуски «RUSSPASS.Путешествия» будут посвящены центральной части страны
0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьера второго сезона тревел-шоу о путешествиях по России «RUSSPASS.Путешествия», посвященного центральной части страны, состоялась накануне, 17 августа, в Москве. Создателями шоу являются цифровой туристический сервис Ruspass и портал Euromag.ru. Официально первый выпуск станет доступен для зрителей в четверг.

Как и в прошлом году, ведущей стала российская актриса Евгения Розанова. Напомним, шоу выходит уже второй год. Ранее команда уже посетила в том числе Карелию, Петербург, виноградники Крыма и попробовала гастрономические достопримечательности юга России.

Второй сезон должен стать «вкуснее, сочнее и познавательнее», выразила надежду Розанова в ходе премьеры.

— Наша главная задача все-таки — не только чтобы шоу было интересно и увлекательно смотреть, но и чтобы из каждого выпуска можно узнать что-то новое, — отметила она.

Новый сезон посвящен поездкам по центральной части страны. В его выпусках авторы планируют рассказать про лучшие маршруты по двум десяткам городов — Ярославлю, Коломне, Серпухову и другим. Вместе с ведущей зрители смогут узнать, например, секреты ивановского ситца, увидеть древние стены Владимира и Суздаля, модные пространства Тулы, наукоград Обнинск и многое другое.

Напомним, что цифровой туристический сервис Russpass был разработан по инициативе правительства Москвы. На сервисе можно спланировать собственное путешествие по стране, забронировать отели, приобрести билеты или заказать столик в ресторане. Всего сегодня там доступно 5,5 тыс. турпредложений в разных регионах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022