Новый сезон шоу о путешествиях по России представили в Москве
Премьера второго сезона тревел-шоу о путешествиях по России «RUSSPASS.Путешествия», посвященного центральной части страны, состоялась накануне, 17 августа, в Москве. Создателями шоу являются цифровой туристический сервис Ruspass и портал Euromag.ru. Официально первый выпуск станет доступен для зрителей в четверг.
Как и в прошлом году, ведущей стала российская актриса Евгения Розанова. Напомним, шоу выходит уже второй год. Ранее команда уже посетила в том числе Карелию, Петербург, виноградники Крыма и попробовала гастрономические достопримечательности юга России.
Второй сезон должен стать «вкуснее, сочнее и познавательнее», выразила надежду Розанова в ходе премьеры.
— Наша главная задача все-таки — не только чтобы шоу было интересно и увлекательно смотреть, но и чтобы из каждого выпуска можно узнать что-то новое, — отметила она.
Новый сезон посвящен поездкам по центральной части страны. В его выпусках авторы планируют рассказать про лучшие маршруты по двум десяткам городов — Ярославлю, Коломне, Серпухову и другим. Вместе с ведущей зрители смогут узнать, например, секреты ивановского ситца, увидеть древние стены Владимира и Суздаля, модные пространства Тулы, наукоград Обнинск и многое другое.
Напомним, что цифровой туристический сервис Russpass был разработан по инициативе правительства Москвы. На сервисе можно спланировать собственное путешествие по стране, забронировать отели, приобрести билеты или заказать столик в ресторане. Всего сегодня там доступно 5,5 тыс. турпредложений в разных регионах.