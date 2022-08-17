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Посол США в Китае и МИД КНР поспорили о климате в Twitter

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Представители министерства иностранных дел Китая и посол США в Пекине Николас Бернс начали спор о климате в Twitter. На это в среду, 17 августа, обратило внимание CBS News.

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Как отмечает издание, словесная перепалка возникла из-за приостановки Китаем переговоров с США по климату и ряду других вопросов в рамках протеста против визита на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.

«Климат был одной из немногих областей сотрудничества между враждующими странами. Официальные лица США раскритиковали действия Китая, а госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что это «наказывает не Соединенные Штаты — это наказывает мир», — отмечается в материале.

В частности, посол США в Пекине напомнил, что 7 августа конгресс принял законопроект о финансировании борьбы с изменением климата. Документ на следующий день подписал президент США Джо Байден. В этой связи Бернс подчеркнул, что Вашингтон продолжает принимать меры по борьбе с изменением климата и призвал Пекин последовать этому примеру. Также он призвал Китай возобновить приостановленные переговоры по климату, написав: «Мы готовы».

МИД Китая ответил собственным твитом: «Смогут ли США выполнить поставленные задачи?». В министерстве заявили, что цели Китая более реалистичны, учитывая его потребности в развитии как страны со средним уровнем дохода, в то время как США ставят перед собой «амбициозные задачи, которые им не удается достичь».

«Эта битва в Twitter подчеркивает разрыв в восприятии между давней сверхдержавой, которая хочет лидировать, и растущей державой, которая больше не хочет чувствовать себя обязанной следовать чьему-либо указанию», — подводит итог CBS News.

Ранее, 15 августа, замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов в беседе с «Известиями» отметил, что США с большим энтузиазмом втаскивают себя в противостояние с Китаем, тем самым желая продемонстрировать, кто хозяин в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Однако, напомнил эксперт, Китай больше не готов идти на большие уступки американцам, как раньше, только ради того, чтобы создать благоприятные условия для партнерства с США.

Отношения США и Китая усугубились после визита спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа. В ответ Пекин принял решение временно приостановить сотрудничество с Вашингтоном в некоторых сферах. Незадолго до визита Пелоси начались военные учения вблизи Тайваня, который Китай считает одной из своих провинций.

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