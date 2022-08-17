В Санкт-Петербурге полиция задержала похитителя акантозавра из зоопарка

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, похитившего ящерицу рода акантозавр из Ленинградского зоопарка. Им оказался 32-летний ранее судимый уроженец Тульской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

По предварительной информации, во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил забрать акантозавра в подарок жене. Посетитель вытащил ящерицу из террариума и засунул в сумку своей спутницы. При этом он повредил замок вольера. Ущерб оценивается в 21 тыс. рублей.

Правоохранители нашли злоумышленника 16 августа. Как рассказал похититель, ящерица выпала с 12-го этажа и разбилась.

31 марта стало известно, что суд в Оренбургской области вынес решение по делу о похищении коня, признав виновным мужчину, который ранее уже был судим. Подсудимый работал скотником в АО «Майский». Зная о том, где содержатся животные, он проник на территорию комплекса и оседлал коня. Когда он пытался загнать его в свой сарай, животное вырвалось и вернулось на территорию животноводческой базы. За совершенное преступление мужчине назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с ограничением свободы.